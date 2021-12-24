Казань, , 11:42 — REGNUM В Татарии по состоянию на 24 декабря зарегистрировали 42 060 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 97 носителей инфекции, днем ранее сообщалось о 99 заболевших, свидетельствуют обновленные данные общероссийского оперативного штаба.

Тестирование на COVID-19 (сс) Ministerio de Defensa del Perú

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Выздоровели за время пандемии 35 497 ковид-пациентов, скончался 1401 носитель вируса. За сутки выписали по выздоровлении 170 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на шесть случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 стало составлять 10 343 353.

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