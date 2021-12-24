Москва, 24 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 998 человек. Об этом 24 декабря сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее скончались 1002 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии, по данным штаба, достигло 302 269.

За сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 41,2 тыс. человек. Общее число переболевших приблизилось к 9,2 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 24 703 случая.