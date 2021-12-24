Москва, 24 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Главными словами года жители России назвали, в частности, «коронавирус» и «QR-коды», сообщил 24 декабря генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги

«ВЦИОМ попросил россиян выбрать три главных слова 2021 года. Ими стали: «коронавирус», который выбрали 38% россиян, рост цен — 34% и QR-коды — 28%», — цитирует Фёдорова РИА Новости.

Среди других слов и словосочетаний — «вакцина» (22%), «снижение доходов» (21%), «маски» (15%), «дистанционное обучение» (12%).

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Как сообщало ИА REGNUM, подарок, который больше всего хотят получить на Новый год жители России, — это деньги (47%), среди молодёжи 18−24 лет — 60%, среди людей 55−64 года — 38%. Об этом свидетельствует опрос международной исследовательской компании Ipsos.

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