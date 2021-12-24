Жители России назвали главные слова года
Москва, 24 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Главными словами года жители России назвали, в частности, «коронавирус» и «QR-коды», сообщил 24 декабря генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.
Среди других слов и словосочетаний — «вакцина» (22%), «снижение доходов» (21%), «маски» (15%), «дистанционное обучение» (12%).
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Как сообщало ИА REGNUM, подарок, который больше всего хотят получить на Новый год жители России, — это деньги (47%), среди молодёжи 18−24 лет — 60%, среди людей 55−64 года — 38%. Об этом свидетельствует опрос международной исследовательской компании Ipsos.
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