Барнаул, , 11:39 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 24 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 140 507 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4485 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Вакцинация Kraszdrav.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Из общего числа привитых 71 940 жителей региона получили первую прививку (на 2109 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составляет 1 013 075 человек (всего +6161 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 55 492 ревакцинированных (+433 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря 2021 года количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся накануне, губернатор региона Виктор Томенко отмечал, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты менее пяти тысяч человек