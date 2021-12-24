Лондон, , 11:37 — REGNUM Британская актриса Кейт Уинслет рассказала о недавней встрече с американским коллегой Леонардо ДиКаприо. Об этом 24 декабря пишет Page Six.

Кейт Уинслет Maggie

По словам Уинслет, из-за пандемии они с ДиКаприо не виделись несколько лет. «Мы не смогли покинуть наши страны. Как и многие друзья по всему миру, мы скучали друг по другу из-за COVID», — рассказывает актриса, добавив что она «не могла перестать плакать» во время встречи.

ИА REGNUM напоминает, что Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо познакомились в 1997 году на съёмках фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона. Во время производства картины они подружились.

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