Москва, , 11:37 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 24 703 случая. Об этом 24 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Суточный прирост в России продолжает снижаться. Днём ранее было зафиксировано 25 667 заражений коронавирусом. Общее число выявленных случаев за весь период распространения вируса достигло 10 343 353.

Среди регионов наибольший суточный прирост остаётся в Москве и Санкт-Петербург, где показатели почти сравнялись — 2126 и 2117 новых случаев соответственно. На третьем месте Подмосковье — 1270, также в пятёрке Красноярский и Краснодарский края.