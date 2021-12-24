Обнинск, Калужская область, , 12:02 — REGNUM На Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (Госкорпорация Ростех) модернизирован радиатор системы терморегулирования, разработанный в НПО Лавочкина (Госкорпорация «Роскосмос») для космического аппарата «Арктика-М». Обновленный радиатор, не имеющий аналогов в мире по сравнению с изделиями предыдущего поколения отныне более надежно обеспечивает необходимый температурный режим. Об этом 24 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.

Космический мониторинг северной территории Российской Федерации и морей Северного Ледовитого океана. Technologiya.ru

Применение сверхтеплопроводного углепластика вместо традиционных алюминиевых сплавов в обшивке позволило снизить вес радиатора без ущерба надежности конструкции более чем на 15%. Данное инженерно-конструкторское решение в мире реализовано впервые.

«Применение композиционных материалов с уникальными свойствами позволяет значительно снизить вес элементов космического аппарата и увеличить его полезную нагрузку. Наши специалисты постоянно работают над расширением возможностей использования композитов в космической технике. Уже освоено производство нового поколения каркасов солнечных батарей, являющихся одними из самых легких в мире», — отметил Андрей Силкин.

Спутник «Арктика-М», разработанный в НПО Лавочкина и выведенный на расчетную орбиту 28 февраля 2021 года с космодрома Байконур, стал первым космическим аппаратом высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика». Спутник обеспечит круглосуточный непрерывный мониторинг северной территории Российской Федерации и морей Северного Ледовитого океана.

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