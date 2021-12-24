Ташкент, 24 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому 20 августа устанавливается как День предпринимателей. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Ранее, 19 ноября законопроект был принят Законодательной (нижней) палатой и одобрен 15 декабря Сенатом (верхней палатой) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

Установить дату предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями 20 августа текущего года.

«Впредь ежегодно именно в этот день будет проводиться открытый диалог президента с представителями бизнес-сообщества. Мы подведём итоги нашей работы за минувший год и в торжественной обстановке вручим государственные награды самым передовым представителям бизнеса», — сказал тогда президент.