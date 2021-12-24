Глава Узбекистана подписал закон об установлении Дня предпринимателей
Ташкент, 24 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому 20 августа устанавливается как День предпринимателей. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее, 19 ноября законопроект был принят Законодательной (нижней) палатой и одобрен 15 декабря Сенатом (верхней палатой) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.
Установить дату предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями 20 августа текущего года.
«Впредь ежегодно именно в этот день будет проводиться открытый диалог президента с представителями бизнес-сообщества. Мы подведём итоги нашей работы за минувший год и в торжественной обстановке вручим государственные награды самым передовым представителям бизнеса», — сказал тогда президент.