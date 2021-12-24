Москва, 24 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 24 703 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 24 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 10 343 353.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 998 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 302 269.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 180 379 человек вылечились от нового заболевания, 41 213 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 25 667 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.