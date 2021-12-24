Мадрид, 24 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Первый вице-премьер и министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям Надия Кальвиньо была избрана председателем Международного валютно-финансового комитета, являющегося одним из органов МВФ. Об этом сама Кальвиньо написала на своей странице в Twitter.

Ministerio de la Presidencia Надия Кальвиньо

Она поблагодарила управляющих МВФ за свое избрание и заявила, что «многосторонняя координация является ключевым фактором для обеспечения финансовой стабильности и содействия сильному, устойчивому и инклюзивному росту».

В июле 2021 года Кальвиньо стала первым заместителем председателя правительства Испании, сменив Кармен Кальво, которая покинула правительство из-за разногласий с министром равенства Ирене Монтеро.