Солигалич, Костромская область, , 11:43 — REGNUM Октябрьский районный суд Владимира обязал Росимущество восстановить Воскресенскую церковь, расположенную в городе Солигаличе Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Иск в суд подала инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области.

Церковь Воскресения в Солигаличе Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области

Церковь была возведена в 1668 году и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Эксперты отмечают, что это «один из самых ценных памятников города», выстроенный с характерными для архитектуры второй половины 17 века особенностями композиции и декора.

Собор перешёл в федеральную собственность в 2011 году. Постройка находится в неудовлетворительном состоянии — на стене колокольне обнаружена широкая трещина, главы церкви не сохранились.

Рассмотрев дело, суд обязал владельца разработать проект на проведение работ по сохранению объекта и отреставрировать церковь до конца 2024 года. Росимущество не согласилось с вердиктом и обжаловало его во Владимирском областном суде. Вышестоящий суд не изменил решения, оно вступило в законную силу 9 декабря 2021 года.

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