Благовещенск, 24 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Амурской области снижаются темпы вакцинации от COVID-19, в связи с этим нестационарные прививочные пункты будут закрыты. Из-за резкого снижения обращений за вакциной держать врачей в торговых центрах стало нерационально, сообщили корреспондент у ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе правительства региона.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ЦУМе

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По данным министра здравоохранения Амурской области Светланы Леонтьевой, за неделю прививки сделали менее 5 тыс. амурчан, а раньше вакцинировались за этот период 11−13 тыс.

«Мы вынуждены снять медицинские бригады с торговых центров, потому что держать врачей там крайне нерационально. Продолжим прививать население на базе поликлиник, кроме того максимально усилим оказание помощи пациентам, находящимся на амбулаторном лечении», — подчеркнула глава регионального минздрава.

По её данным, в Амурской области полностью вакцинировано 72,6% взрослого населения. Среди людей старше 60 лет этот показатель составляет 57,96%. Вакцины в регионе хватает.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным прошлой недели в Амурской области нормативы по заболеваемости ОРВИ превышены на 83,6% среди взрослых и на 8,5% — среди школьников. В регионе фиксируются случаи гриппа и остаётся на прежнем уровне выявляемое количество заразившихся СOVID-19.