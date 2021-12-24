Петропавловск-Камчатский, 24 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Между Чукотским автономным округом и Камчаткой установили границу — это позволит вовлечь в экономический оборот приграничные земли Пенжинского и Олюторского районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Камчатского края.

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«Все субъекты Российской Федерации должны иметь границы, которые должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Благодаря чёткому взаимодействию с управлениями Росреестра по Камчатскому краю и Чукотскому округу была составлена карта-план и внесены координаты границы. Установлены не только границы нашего региона, но и границы муниципальных районов, соответственно, приграничные земли могут быть вовлечены в экономический оборот», — пояснил министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Иван Мищенко.

Отмечается, что протяженность границы между регионами составила почти 1,5 тыс. км. Граница начинается на мысе Пятнистом побережья Берингова моря и, проходя по водоразделам северных рек в Корякском нагорье, оканчивается в точке пересечения административных границ Колымы, Чукотки и Камчатки, расположенной в отрогах Янранайского хребта.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, призванный улучшить организацию дорожного движения в городах.