Ульяновск, 24 декабря 2021, 11:30 — REGNUM В Ульяновской области увеличили число площадок для прохождения углубленной диспансеризации после COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник проводять углубленную диспансеризацию переболевших ковидом
Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник проводять углубленную диспансеризацию переболевших ковидом
Ulgov.ru

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По данным властей, в Ульяновской области углубленной диспансеризацией охвачено свыше 22 тыс. жителей. По результатам обследований при необходимости назначается комплексное восстановительное лечение.

Для расширения охвата диспансеризацией по поручению губернатора Алексея Русских комплексное обследование проводится в Центре профессиональной патологии, а также в городских поликлиниках №№ 2, 3 и 4.

Отметим, что 23 декабря на пресс-конференции Владимир Путин уделил особое внимание вопросам здравоохранения, подчеркнув, что постковидная диспансеризация «показывает хорошие результаты, но пока через неё прошли немногие». И отметил, что этот процесс должен идти «устойчиво, системно, вне всяких ковидных ограничений и сложностей».

Напомним, ковид чаще всего влияет на работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в Центре профессиональной патологии проходят углубленную диспансеризацию переболевшие ковидом пациенты двух поликлиник и одной больницы. Для предотвращения очередей они приглашаются врачами по телефону.

Отметим, что в новогодние праздники в регионе будет усилена работа учреждений здравоохранения.

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