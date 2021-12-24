Ульяновск, 24 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличили число площадок для прохождения углубленной диспансеризации после COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Ulgov.ru Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник проводять углубленную диспансеризацию переболевших ковидом

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По данным властей, в Ульяновской области углубленной диспансеризацией охвачено свыше 22 тыс. жителей. По результатам обследований при необходимости назначается комплексное восстановительное лечение.

Для расширения охвата диспансеризацией по поручению губернатора Алексея Русских комплексное обследование проводится в Центре профессиональной патологии, а также в городских поликлиниках №№ 2, 3 и 4.

Отметим, что 23 декабря на пресс-конференции Владимир Путин уделил особое внимание вопросам здравоохранения, подчеркнув, что постковидная диспансеризация «показывает хорошие результаты, но пока через неё прошли немногие». И отметил, что этот процесс должен идти «устойчиво, системно, вне всяких ковидных ограничений и сложностей».

Напомним, ковид чаще всего влияет на работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в Центре профессиональной патологии проходят углубленную диспансеризацию переболевшие ковидом пациенты двух поликлиник и одной больницы. Для предотвращения очередей они приглашаются врачами по телефону.

Отметим, что в новогодние праздники в регионе будет усилена работа учреждений здравоохранения.