Москва, 24 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Тренером мужской сборной России по регби назначен южноафриканский специалист Дик Мьюир. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Федерации регби России (ФРР).

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Отмечается, что на посту наставника российской команды 56-летний Мьюир сменил валлийца Лина Джонса.

Мьюир занимается тренерской деятельностью с 1999 года. В 2001 году он работал с командой Pirates Rugby Club, которая выиграла чемпионат ЮАР. С 2008 по 2011 год он был вторым тренером сборной ЮАР.