Джакарта, 24 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Агентство морской безопасности Индонезии задержало рыболовное судно под вьетнамским флагом вблизи острова Натуна, сообщает Kompas.

stratman² (2 many pix!) Острова Натуна. Вид с самолёта

Иностранное рыболовное судно под вьетнамским флагом, которое осуществляло незаконную рыболовную деятельность в водах Натуны, задержали 24 декабря.

На корабле находились 20 граждан Вьетнама и примерно 2 тонны рыбы.

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