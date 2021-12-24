Сеул, , 11:28 — REGNUM Представители Южной Кореи и Китая провели 23 декабря онлайн встречу на высоком уровне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Китай — Южная Корея

По их словам, в ходе девятого заседания двустороннего стратегического диалога первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон и заместитель министра иностранных дел КНР Ли Юйчэн обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также региональных и международных проблем.

Китайский дипломат рассказал о подготовке Пекина к зимним Олимпийским играм, а представитель Южной Кореи, в свою очередь, выразил надежду на их успешное проведение.

Участники диалога также обменялись мнениями о путях сотрудничества в целях продвижения мирного процесса на Корейском полуострове, согласились с важностью контроля за ситуацией в сфере региональной безопасности, подтвердили общую цель по достижению денуклеаризации Корейского полуострова и установлению постоянного мира в регионе.

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