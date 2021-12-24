Красноярск, 24 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Подозреваемый в совершении развратных действий сексуального характера разыскивается в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Уголовное дело было возбуждено по факту совершения развратных действий неустановленным мужчиной в отношении 15-летней девочки (ч. 1 ст. 135 УК РФ).

Предварительно установлено, что 16 сентября 2021 года мужчина в автобусе № 43 на пути следования от остановки «Торговый центр» до остановки «Юбилейная» подошёл к девочке и совершил развратные действия.

Злоумышленника до сих пор не нашли. Следствие просит граждан оказать помощь в установлении личности и розыске подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.

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