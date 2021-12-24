Берлин, , 11:27 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии заявляет, что активизирует свои усилия по эвакуации из Афганистана тысяч бывших местных сотрудников и людей, которым угрожает опасность. Об этом сообщает «8 Собх».

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила 23 декабря, что более 15 000 человек, которым Германией была обещана эвакуация, всё ещё остаются в Афганистане.

По ее словам, около 135 граждан Германии всё ещё находятся в Афганистане, но они не забыты своей страной.

Бербок заявила, что Германия стремится ускорить этот процесс и ведет переговоры с тремя соседними с Афганистаном странами об открытии новых маршрутов выезда из Афганистана. Предпочтительными вариантами были названы Иран, Таджикистан и Узбекистан. По вопросам эвакуации Германия ранее сотрудничала с Пакистаном и Катаром.

Она также подчеркнула, что в этом процессе важна эвакуация женщин и девушек.

По словам Аналены Бербок, правительство будет работать над сокращением бюрократических препон и большей гибкостью в решении вопросов. Она подчеркнула, что расширение гуманитарной помощи является «абсолютным приоритетом».

Однако она пояснила, что позиция Германии по признанию правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осталось неизменной. Министр иностранных дел Германии добавила, что её страна не видит причин для поддержки правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

До сегодняшнего дня Германия способствовала выезду около 10 000 человек с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Кабул в августе.

Из них 3500 человек было доставлено в Германию военными рейсами и около 5000 — чартерами.