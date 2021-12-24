Берлин, 24 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии заявляет, что активизирует свои усилия по эвакуации из Афганистана тысяч бывших местных сотрудников и людей, которым угрожает опасность. Об этом сообщает «8 Собх».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила 23 декабря, что более 15 000 человек, которым Германией была обещана эвакуация, всё ещё остаются в Афганистане.

По ее словам, около 135 граждан Германии всё ещё находятся в Афганистане, но они не забыты своей страной.

Бербок заявила, что Германия стремится ускорить этот процесс и ведет переговоры с тремя соседними с Афганистаном странами об открытии новых маршрутов выезда из Афганистана. Предпочтительными вариантами были названы Иран, Таджикистан и Узбекистан. По вопросам эвакуации Германия ранее сотрудничала с Пакистаном и Катаром.

Она также подчеркнула, что в этом процессе важна эвакуация женщин и девушек.

По словам Аналены Бербок, правительство будет работать над сокращением бюрократических препон и большей гибкостью в решении вопросов. Она подчеркнула, что расширение гуманитарной помощи является «абсолютным приоритетом».

Однако она пояснила, что позиция Германии по признанию правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осталось неизменной. Министр иностранных дел Германии добавила, что её страна не видит причин для поддержки правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

До сегодняшнего дня Германия способствовала выезду около 10 000 человек с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Кабул в августе.

Из них 3500 человек было доставлено в Германию военными рейсами и около 5000 — чартерами.