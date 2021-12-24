Москва, 24 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Странам Запада не нужно недооценивать решимость Москвы и Пекина в вопросах защиты своих национальных интересов в сфере безопасности. Об этом 24 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Tasnim News Agency Сергей Рябков

«Здесь, наверное, одна рекомендация к коллегам на Западе: «Не недооценивайте решимость Москвы и Пекина защищать свои национальные интересы, в том числе в сфере безопасности», — сказал он.

При этом Рябков уточнил, что то, каким образом Россия и Китай будут осуществлять это, «не касается западной группы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что возможное прекращение транзита газа через территорию Белоруссию не отвечало бы ни интересам Москвы, ни стран Запада, но Евросоюз должен понимать последствия «удушения» республики ограничительными мерами.