Уфа, 24 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Завершить работу по оборудованию муниципальных образований Башкирии современными киноплощадками до конца 2022 года поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил на совещании по вопросам развития киноиндустрии в республике.

Фото от пресс-службы фестиваля Кинозал

Сообщается, что в Башкирии была проведена большая работа по укреплению материальной базы учреждений культуры в рамках реализации программы федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). На совещании министр культуры Башкирии Амина Шафикова сообщила, что в регионе остаётся оборудовать современные киноплощадки в нескольких муниципальных образованиях.

«Мы уже оснастили новейшей аппаратурой 47 кинозалов в 39 населённых пунктах. Теперь многие жители сельской глубинки могут увидеть лучшие образцы российского и башкирского кино», — приводит ее слова пресс-служба.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил завершить эту работу до конца 2022 года, чтобы во всех муниципалитетах появились современные площадки для показа фильмов, в том числе регионального производства.

«Для развития киноиндустрии ещё многое предстоит сделать», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать мультфильм «Северные Амуры».