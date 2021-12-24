Астрахань, , 11:26 — REGNUM Власти Астраханской области подтвердили гибель двух человек при пожаре в ковидном отделении областной инфекционной больницы им. А.М.Ничоги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 24 декабря.

Игорь Бабушкин Astrobl.ru

Как пояснили в пресс-службе, по предварительным данным, возгорание произошло в результате замыкания электропроводки в изолированном боксе. Погибли две женщины, 1942 и 1952 годов рождения, которые в момент пожара находились в боксе.

На второй этаж больницы были эвакуированы 18 пациентов, которые на тот момент находились в госпитале. Один ребёнок переведён в инфекционное отделение. Также вместе с пациентами переведены 14 сотрудников.

На месте происшествия уже побывал губернатор Игорь Бабушкин, он взял ситуацию под личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту пожара в инфекционной больнице Астрахани 24 декабря проверки начали следственные органы и прокуратура.

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