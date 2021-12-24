Лос-Анджелес, США, 24 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Певица Лиза Джентиле обвинила актёра Криса Нота в сексуальном насилии. Об этом 24 декабря пишет The Independent.

Скриншот с YouTube Крис Нот

По словам Джентиле, в 2002 году Крис Нот напросился к ней в квартиру, после чего начал целовать её и трогать грудь, прижав певицу к себе. Джентиле оттолкнуа его: «Он очень разозлился и начал кричать и называть меня стервой. Он вылетел из моей квартиры», — заявляет артистка.

Днём ранее Хизер Кристин, дублёрша актрисы Кристин Дэвис, изменила своё эссе о съёмках в сериале «Секс в большом городе», которое она написала ещё в начале 2021 года для издания The Independent. В тексте Кристин рассказывала об «актёре альфа-самце», который «токсично» вёл себя на площадке, — она призналась, что говорила о Ноте.

Как сообщало ИА REGNUM, две женщины обвинили Криса Нота в изнасилованиях. По их словам, инциденты произошли с разницей в 11 лет — в 2004 и 2015 годах.