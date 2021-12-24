Ташкент, , 11:25 — REGNUM Узбекистан занял 104-е место из 111 стран в рейтинге доступности ипотечных кредитов. Об этом сообщает Спот. уз со ссылкой на данные аналитического сайта Numbeo.

Ипотека Ooobober.ru

По последним данным, индекс доступности ипотеки для Узбекистана составил 0,28. Отмечается, что среди стран СНГ Узбекистан занял последнее место. При этом подчеркивается, что Киргизия, Таджикистан и Туркмения в рейтинг не попали.

«Для сравнения, Казахстан с результатом 0,7 занял 71-ю строку рейтинга, Россия с 0,57 — 80-ю. Лучший результат в СНГ показала Молдавия — 0,79 (65-е место)», — говорится в публикации.

Журналисты издания сообщают, что в первой тройке по доступности ипотеки оказались Саудовская Аравия (5,1), США (3,4) и остров Пуэрто-Рико (3,1). Замыкают рейтинг Иран с 0,13 балла, Аргентина с 0,09 и Гана — у неё 0,04.