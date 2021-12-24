Кызыл, , 11:26 — REGNUM В Туве на сегодня восстановили 7933,5 гектаров леса. Это на 8,6% больше запланированного — план лесовосстановительных работ в этом году составлял 7300 гектаров, сообщили в региональном правительстве.

Восстановлению леса в Туве Rtyva.ru

Отмечается, что в работах по восстановлению лесных насаждений участвовали не только работники лесного хозяйства, но и волонтеры, юные экологи, студенты и неравнодушные жители республики.

Посадка лесных культур производилась на площади 1453,5 га, а объёмы естественного лесовосстановления составили 6480 га.

«Лесовосстановление — это мероприятия по выращиванию лесов на территориях, подвергшихся вырубкам, пожарам. Работы проводятся тремя путями, каждый из них применяются нашими экологами», — сказала начальник отдела лесного хозяйства, организации использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства Тувы Чейнеш Балчир.

Она пояснила, что естественное восстановление достигается путём сохранения растущего под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения основных лесных древесных пород. Искусственное восстановление проводится путём посадки сеянцев, саженцев или посевом семян. Комбинированное восстановление лесов — это сочетание естественного и искусственного лесовосстановления.

По данным минлесхоза, за аналогичный период прошлого года на территории Тувы погибло и было вырублено 287 гектаров лесных насаждений.

При этом главной целью федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.