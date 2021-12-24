Москва, , 11:23 — REGNUM Обычно радуется подарку-сюрпризу на Новый год от своей второй половины каждый второй житель России (51%). Порадует скорее выполнение конкретного заказа 26%. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Новогодний подарок

Чаще радуются сюрпризу те граждане, которые его ждут — по 81% мужчин и женщин. Те кто заказывают подарки или намекают на них, чаще довольны, когда их пожелания выполняются — 63% женщин и 51% мужчин.

В канун Нового 2022 года будут ждать от любимого человека сюрприза 41% опрошенных, заказанный подарок — 19%. Женщины заказывают подарки чаще, чем мужчины — 22% против 17%. Не дарят друг другу подарки на Новый год 16%.

Опрос проведён 14—21 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 392 населённых пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, подарки на Новый год планируют дарить подавляющее большинство жителей России (66%).

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