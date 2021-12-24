Нью-Йорк, США, , 11:22 — REGNUM Мировому сообществу необходимо более активно способствовать построению мира, в котором не будет ядерного оружия. Об этом заявил председатель Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид.

Ядерная зима Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания

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«Я полностью согласен с тем, что в ядерной войне не может быть победителей», — подчеркнул в беседе с РИА Новости Шахид.

При этом он добавил, что единственный результат ядерной войны — это уничтожение человечества. В этой связи он назвал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) «краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения, важной основой для достижения ядерного разоружения и важным элементом в развитии применения ядерной энергии в мирных целях».

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«Нам необходимо удвоить наши усилия для построения мира, свободного от ядерного оружия. Это послание, которое я решительно продвигаю», — подчеркнул глава ГА ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти рассчитывают, что успешное проведение обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия, которая пройдет в Нью-Йорке, может дать импульс переговорам между Россией и США по контролю над вооружениями.

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