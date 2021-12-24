Магас, , 11:21 — REGNUM Ингушетия и Белоруссия намерены активизировать работу по развитию экономических отношений. На днях в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству, на котором рассматривались возможности наращивания уровня взаимной торговли в промышленной сфере.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время, как напомнил вице-премьер Олег Фурсов, уже ведется поставка алюминиевых профилей в Белоруссию, создана совместная торговая марка «БЕЛИНГ», помогающая продвижению товаров белорусского производства во все субъекты СКФО, на прилавках магазинов Ингушетии торгуют товарами белорусского производства.

Среди новых предложений для взаимовыгодного сотрудничества прозвучали намерения закупать в Белоруссии обувь, а из Ингушетии поставлять конечную продукцию алюминиевого кластера, изделия из рыбьей кожи, предложение размещать заказы на швейном объединении «Ингушетия».

Белорусская сторона также предложила поставлять сельхозтехнику по базовой цене и создать дилерский и логистический центры, организовать поставку калийных удобрений. Кроме того, были высказаны пожелания организовать регулярные авиарейсы, гастроли театров и творческих коллективов, обменяться бизнес-миссиями и опытом в образовательныой сфере.