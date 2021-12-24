Ташкент, 24 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В министерстве юстиции Узбекистана прокомментировали информацию в СМИ о возращении Гульнаре Каримовой 70 миллионов долларов решением Федерального уголовного суда Швейцарии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

В министерстве назвали эту информацию «не совсем корректной», так как напротив, «в своём заявлении, опубликованным 22 декабря, швейцарский суд сообщил о конфискации более 293 миллионов долларов, ввиду признания Гульнары Каримовой и её сообщников виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельства».

»Это является существенной победой для швейцарских правоохранительных органов, так как открывает возможность для дальнейших переговоров по их возвращению Узбекистану», — отметили в минюсте.

В ведомстве подчеркнули, что «согласно решению суда около 70 миллионов долларов действительно могут быть возвращены компании Takilant Ltd».

При этом, подчеркивают в ведомстве, решение Федерального уголовного суда Швейцарии от 17 декабря 2021 года не является окончательным, «так как в нем определено, что стороны, в частности правоохранительные органы Швейцарии имеют право обжаловать указанное решение суда».

»Кроме того, в отношении этих средств также имеется иск и ордер компетентных органов США о наложении на них ареста, что делает невозможным возврат данных средств компании даже в случае вступления упомянутого решения суда Швейцарии в законную силу», — отметили в минюсте.

Напомним, в 2012 году Федеральная прокуратура Швейцарии начала масштабное расследование в связи с подозрениями в отмывании денег и подлоге в отношении Гульнары Каримовой и связанными с ней лицами. Речь идёт об отмывании незаконно полученных крупных денежных средств от иностранных телекоммуникационных компаний в обмен на доступ к узбекскому рынку и беспрепятственной работе на нем.