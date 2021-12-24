Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Бывшая глава администрации Васильевского района, экс-советник губернатора и заместитель руководителя администрации Санкт-Петербурга Юлия Киселева назначена губернатором Александром Бегловым на должность председателя комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Юлия Киселева Gov.spb.ru

«Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Юлии Киселевой председателем Комитета по градостроительству и архитектуре», — уточнили в Смольном.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 ноября текущего года Киселева начала временное исполнение обязанностей председателя КГА.

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До назначения в КГА Юлия Киселева с 5 ноября 2019 года занимала должность заместителя руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга. До прихода на этот пост она несколько месяцев работала советником губернатора.

Напомним, что 2 ноября 2021 года было объявлено, что главным архитектором города стал выходец из архитектурной «Студии 44» Павел Соколов, сын бывшего главного архитектора Ленинграда.

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