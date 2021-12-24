24 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» рассказал о торможении экономики России и мира.

Пётр Заборцев, , 14:43 — REGNUM На фоне набирающей темп инфляции все больше экономистов и правительств разных стран с опаской смотрят в будущее. Несмотря на в целом неплохие результаты по динамике выпуска в III квартале 2021 года, ужесточение денежно-кредитной политики ведущими Центральными банками мира может поставить под вопрос главный драйвер текущего экономического восстановления — рост совокупного спроса, поддерживаемый эмиссией и низкими ставками.

Виллемсенс. Нищие у входа

Многие полагают, что накопленные экономические проблемы 2020 года, такие как рост цен, разрыв цепочек поставок, увеличение диспропорций в доходах и прочее, в условиях без поддержки печатного станка и низкой ставки приведут мировую экономику к спаду. И ситуация, которая может возникнуть, когда цены растут, а выпуск стагнирует или даже падает, является одной из самых проблемных и зловещих ситуаций в экономическом мире. Она называется стагфляция.

Существует реальная опасность разворачивания в мире так называемой стагфляционной спирали. Когда повышающиеся цены снижают спрос, что приводит к снижению выпуска и доходов. А это в свою очередь еще более ограничивает спрос. И так далее цикл за циклом. Выбраться из такой ситуации, увеличивающей бедность и неравенство, очень непросто.

Бедность © ИА REGNUM

Я полагаю, что всё начало 2022 года в мировой экономике пройдет в балансировании. С одной стороны, нельзя скатиться к галопирующей или даже гиперинфляции. А с другой стороны, нельзя допустить падения выпуска и раскручивания стафляционной спирали. Будет очень интересно посмотреть, как будут действовать правительства и Центробанки разных стран в этих условиях.

А вот в России мы уже имеем на это ответ. Наш Центральный банк провел несколько циклов ужесточения денежно-кредитной политики. Начав так активно бороться с инфляцией, не укрепив рост экономики в России, наш финансовый регулятор практически спроектировал начало спада в нашей экономике. И резко повысил риск стагфляции в России.

Больших успехов в борьбе с инфляцией ждать не стоит. Текущий уровень официальной инфляции в 8,4% явно не предел. Рост цен на энергоресурсы в Европе и Азии, разрывы в цепочках поставок промышленной продукции, резкий рост транспортных расходов, особенно на морские перевозки, всё это говорит о серьезных инфляционных факторах в мире. Высокая инфляция в мире будет.

Доля импорта в непродовольственных потребительских товарах в России по разным товарным группам составляет от 30% до 100%. Рост цен за рубежом повлечет за собой еще больший рост цен в России.

Одновременно с этим проведение правительством России и регулятором ограничительной денежно-кредитной политики приведет к снижению совокупного спроса, а значит экономической активности. Особенно в негосударственных и неэкспортно ориентированных секторах. Мы увидим в них торможение. Весьма вероятно, что мы увидим серьезное торможение и всей экономики.

Центральный Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Это означает, что уже в I—II квартале экономика России войдет в ситуацию стагфляции. А столь любимый регулятором способ стимулирования выпуска через девальвацию рубля, скорее всего, уже не сработает. Это поставит сложные вопросы перед нашим правительством и всеми нами.

Есть ли выход из этой ситуации? Конечно есть. Он заключается в необходимости быстрых изменений в экономической системе, направленных на институциональные реформы, сокращение непродуктивных издержек, развитие продуктивной занятости и производительности труда. Это может и должно стать новым локомотивом для экономического развития России. Однако анализ программных документов говорит о том, что наше правительство не слишком готово идти по этому пути. Посмотрим, что оно предложит.