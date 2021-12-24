Кишинёв, , 11:20 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (ПДС) приняли законопроект о повышении вдвое зарплаты судьям Конституционного суда республики была попыткой вернуть им «долг». Об этом заявил экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон на телеканале NTV Moldova.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это обязательство ПДС перед КС, так как судьи обеспечили несколько решений, требуемых президентом и правящей партией. Чего только стоит решение распустить парламент», — сказал Додон.

По его мнению, в ПДС надеялись, что попытку поднять зарплаты судьям не заметят, и это обойдется без скандала.

Напомним, депутаты ПДС поддержали предложение минфина поднять в 2022 году зарплату судьям КС до 80 тыс. леев (около $4,5). После того, как началась шумиха по этому поводу, президент Молдавии Майя Санду не подписала этот законопроект.

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