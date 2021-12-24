Мадрид, , 11:19 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес пожелал испанцам «мечт, надежд и процветания» в рождественские праздники, которые, по его словам, следует отмечать «с большей осторожностью из-за пандемии». Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

«Я желаю всем вам мечт, надежд и процветания в эти дни. Давайте праздновать эти дни с большей осторожностью из-за пандемии, но всегда помня о том, что важнее всего: любовь наших близких. Давайте позаботимся о себе. Счастливых праздников», — написал он в Twitter.