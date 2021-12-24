Владивосток, , 11:23 — REGNUM В новогодние каникулы больницы Приморья будут работать по новым графикам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Так, в поликлиниках выходными днями будут 1, 2, 7 и 9 января. В остальные дни медучреждения будут работать с 9:00 до 15:00.

«В праздничные дни поликлиникам рекомендовано обеспечить работу усиленной дежурной службы для оказания медицинской помощи, в том числе в неотложной форме. Будет организован выезд инфекционных бригад на дом. В эти дни специалисты обеспечат выписку или продление листков нетрудоспособности, выписку рецептов, в том числе льготных рецептов на получение сильнодействующих препаратов, работу врачебной комиссии», — пояснили в минздраве.

Также в поликлиниках будет обеспечен забор и доставка в лаборатории биологического материала на ПЦР-диагностику новой коронавирусной инфекции. На период праздничных дней обеспечена бесперебойная ежедневная работа лабораторий.

В новогодние праздники амбулаторные инфекционные центры будут работать 31 декабря с 9:00 до 15:00, далее с 2 по 10 января с 8:00 до 22:00.

Вакцинация от COVID-19 будет обеспечена в утвержденном режиме как в стационарных, так и в мобильных пунктах 31 декабря, с 3 по 6 января и с 8 по 10 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в хирургическом отделении областной больницы ЕАО работают практиканты, у которых нет наставников, хотя их должны обучать. Один из ординаторов выразил уверенность, что молодые неопытные сотрудники не смогут справиться с потоком пациентов в новогодние праздники и не будут успевать транспортировать людей в Хабаровск.