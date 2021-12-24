В липецкой поликлинике обновили отделение восстановительного лечения

Липецк, 24 декабря 2021, 11:18 — REGNUM В Липецкой городской детской поликлинике №5 заработало обновлённое отделение восстановительного лечения. 23 декабря его осмотрел глава администрации региона Игорь Артамонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
В прошлом году Игорь Артамонов приезжал в поликлинику. Тогда маленькие пациенты отделения восстановительного лечения нуждались в дополнительном пространстве, а часть помещений взрослой поликлиники использовалась неэффективно.
На данный момент завершено перепрофилирование и ремонт более 200 квадратных метров новых площадей, стоимость работ составила 11 млн рублей из областного бюджета. В поликлинике также открылся большой зал кинезиотерапии и реабилитации, оснащённый современными тренажерами. Здесь специалисты проводят групповые и индивидуальные занятия с детьми, имеющими различные хронические патологии, заболевания опорно-двигательного аппарата, дыхательной, нервной и мочевыводящей систем, сердечно-сосудистые заболевания эндокринной патологии, также здесь проходят восстановление после перенесенной новой коронавирусной инфекции.
Ежегодно в такой помощи нуждаются около 600 маленьких пациентов. Отделение детского восстановительного лечения детской поликлиники №5 ежемесячно принимает более 50 человек, а за счет присоединения помещений увеличилась площадь для новых педиатрических кабинетов, что позволило рационально распределить потоки пациентов.