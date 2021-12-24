Москва, 24 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Москве рассчитывают на то, что условия договоренностей по расчетам между компаниями «Молдовагаз» и «Газпром» будут соблюдаться. Об этом 24 декабря заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Как напомнил в интервью РИА Новости Полищук, контракт между компаниями «Молдовагаз» и «Газпром» был продлен на пятилетний срок на максимально выгодных для молдавской стороны условиях, согласно которым цена российского газа для республики в четыре раза ниже рыночной.

«С его первой оплатой в ноябре действительно были проблемы, но в декабре все было выполнено в срок. Надеемся, что в дальнейшем условия договоренностей будут соблюдаться. Исходим из того, что на пятилетнюю перспективу вопрос энергопоставок в Молдавию и Приднестровье решен. Об этом неоднократно говорили и молдавские представители», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Молдавии, почетный председатель Партии социалистом Игорь Додон заявил, что президенту Молдавии Майе Сандунужно откликнуться на приглашение президента России Владимира Путина и приехать в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ.