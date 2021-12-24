Кызыл, 24 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Туве уже несколько дней число заразившихся новой коронавирусной инфекцией не превышает 20 человек, за прошедшие сутки было зафиксировано 15 таких случаев. Однако, на фоне снижения числа инфицированных замедляется и темп вакцинации. Об этом рассказал министр здравоохранения Анатолий Югай на очередном оперативном штабе при правительстве региона. Для исправления негативной тенденции минздрав принял решение проводить иммунизацию и в новогодние, праздничные дни, с 3 по 9 января 2022 года.

Правительство Тувы Вакцинация от коронавируса

На сегодня лечение от COVID-19 получают 300 человек, из которых 73 — дети и семь беременных женщин. В тяжёлом состоянии пребывает 51 пациент, к искусственной вентиляции лёгких подключены 13.

Низкий темп вакцинации наблюдается в Барун-Хемчикском районе, где доля привитых составляет 79,4% от плана. По всем остальным муниципальным образованиям процент охвата прививками составляет 90% и более. По иммунизации лиц старше 60 лет в аутсайдерах всё те же город Кызыл, Кызылский и Барун-Хемчикский районы.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Монгуш подчеркнула, что необходимо сохранить тенденцию по снижению случаев заражения коронавирусом путём строгого соблюдения всех ранее принятых ограничительных мер и установлением жесткого контроля по их соблюдению. Проверки не должны прекращаться в новогодние, праздничные дни.

Рейдовые группы из числа сотрудников силовых структур и работников республиканских и муниципальных органов власти будут выходить по графику, который разработали в департаменте региональной безопасности правительства Тувы. Особое внимание будет уделено объектам общепита, в которых ранее указом главы региона были установлены условия возможности проведения массовых мероприятий. В подпункте 2 пункта 1 указа прописано, что проведение спортивных, культурных, деловых мероприятий возможно лишь при условии согласования с оперативным штабом при правительстве Тувы с наполняемостью площади помещения на 50%, но не более 100 человек, имеющих COVID-сертификат о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста на 48 часов. При этом подобные мероприятия могут проводиться строго с 6:00 до 23:00 часов в объектах общепита, которые имеют паспорт свободной от коронавируса территории, выданным министерством экономического развития и промышленности региона.

Что касается работы домов культуры, то мнения членов оперштаба разделились. Роспотребнадзор рекомендовал министерству культуры и туризма запретить проведение на базе данных объектов культуры любых массовых сборищ. Однако если учесть, что надзорный орган при этом разрешил деятельность таких очагов культуры в столице Тувы как Национальный театр, Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова, Дом народного творчества и Тувинский театр кукол с заполняемостью зала не более 25%, то жители районов находятся в несколько ущемленном положении, ведь зачастую клуб — это единственное место, где сельчане могут провести свой культурный досуг. И это притом, что предстоят долгие, выходные дни. Такое положение дел отнюдь не будет способствовать спокойному прохождению длительных, праздничных дней.

Министерству культуры поручено отрегулировать вопрос работы домов культуры с надзорным органом до праздничных дней.

И.о. министра образования Алексей Храмцов сообщил, что с учётом рекомендации Роспотребнадзора о продлении школьных каникул до 14 января, в ведомстве подготовлен план проведения Республиканской профилактической операции «Безопасные каникулы», которая предполагает различные дистанционные мероприятия — флешмобы, конкурсы, а также профилактические акции и рейды.