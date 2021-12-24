Орск, Оренбургская область, , 11:17 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор по делу об убийстве замдиректора по реализации услуг Орского филиала ПАО «ОренбургЭнерго» Дмитрия Шевелева и о похищении человека. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд



Перед судом присяжных предстали два жителя Орска. По данным следствия, 38-летний гражданин из соображений мести и личной неприязни к Шевелеву организовал и спланировал его убийство. В качестве исполнителя он привлёк своего 32-летнего родственника, пообещав ему вознаграждение. Преступление было совершено утром 4 марта 2019 года.

28 мая 2020 года подозреваемых удалось задержать. Одному из них суд назначил 19 лет и 1 месяц, а второму — 18 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Также следователи выяснили, что эти граждане вместе с 41-летним соучастником вымогали у бизнесмена 450 тыс. рублей, а также похитили его и его имущество. Соучастник получил по приговору суда семь лет колонии строгого режима.