Липецк, , 11:16 — REGNUM Архитектурный облик Липецка и Ельца обсудил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов с молодыми архитекторами — членами Архитектурно-градостроительного совета при главе региона 23 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

Игорь Артамонов встретился с молодыми липецкими архитекторами Пресс-служба администрации Липецкой области

«Мы принципиально включили в Градсовет именно молодых специалистов, но уже имеющих опыт реализации серьёзных проектов. Нам нужен свежий взгляд, и важны разные мнения. Планируем обсуждать все знаковые архитектурные объекты и при этом учитывать мнение жителей», — прокомментировал Игорь Артамонов.

В частности, бурную дискуссию вызвал проект реконструкции ГДМ «Октябрь», который станет современным мультимедийным пространством с концертным залом и трансформируемыми интерактивными зонами. Архитекторы высказались за сохранение советского наследия, но в переложении на современный архитектурный язык. Игорь Артамонов дал поручение разработать примерный макет площади Петра Великого — таким образом можно будет оценить, как обновлённое здание впишется в существующий ландшафт.

На встрече также была рассмотрена концепция предполагаемого к строительству хирургического корпуса областной детской больницы в Липецке и проект обустройства сквера имени А.С. Пушкина в Ельце. Последний проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он, в частности, предполагает ремонт фонтана в центральной части сквера, создание нового игрового пространства для детей, читальной зоны, понтонной и смотровой площадок на набережной. Будут установлены современные малые архитектурные формы, обновлены пешеходные дорожки, система освещения.