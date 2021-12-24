Бухарест, 24 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (НКС) Румынии обновил список стран с так называемым «эпидемиологическим риском» и облегчил процесс въезда на румынскую территорию туристам из нескольких государств, включая Российскую Федерацию. Об этом 24 декабря сообщило Румынское телевидение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

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Согласно официальной информации, на основе результатов исследований санитарных служб Румынии Бухарест исключил из «красной зоны» (стран с повышенной опасностью распространения коронавируса) Россию, Сербию и Украину.

«Москва, Белград и Киев проводят относительно эффективную работу по противодействию распространению инфекционного заболевания», — говорится в отчете румынских экспертов. Одновременно местные власти гарантировали беспрепятственный въезд в Румынию гражданам Молдавии, Азербайджана, Белиза, Сингапура и Французской Полинезии.

Новая классификация НКС будет действовать в Румынии до 8 января 2022-го года.