Астрахань, 24 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Замглавы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков вылетел в Астрахань для расследования причин возгорания в реанимации инфекционной больницы, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Mos.ru В больнице

«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко для расследования причин возгорания в отделении реанимации областной инфекционной клинической больницы в Астрахань вылетел замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в больнице возник утром 24 декабря. По данным МЧС, сообщение поступило в 10:07 по местному времени, в 10:21 было ликвидировано открытое горение. Предварительная площадь пожара 15 кв.м. В результате пожара погибли два человека. Проверку начали также следственные органы.

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