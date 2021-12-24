Москва, , 11:11 — REGNUM Доход строительных рабочих в РФ за 2021 год вырос на 30−50%, а в ряде случаев и до 100%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что треть российских компаний заявили о планах повысить заработные платы своим сотрудникам.

Зарплата Ника Егорова

«Рост доходов будет продолжаться в отраслях, адаптировавшихся пандемии или даже растущих благодаря ей, — сказал Цыганов. — Это IT, логистика и службы доставки, а также госуправление и часть финансовых институтов, где индексируется зарплата в связи с инфляцией. Вполне возможен рост на 15−20%. В случае продолжения ситуации с недостатком мигрантов в строительстве, ЖКХ и транспорте зарплаты будут расти в этих отраслях и далее, будет повышаться привлекательность работы здесь для граждан России».

Как полагает экономист, рост доходов работающих в этих отраслях может быть и выше, если продолжится дефицит рабочей силы.

«Например, доход строительных рабочих за 2021 год вырос на 30−50%, а в ряде случаев и до 100%, что связано с ростом объемов строительства и недостатком мигрантов, традиционно занятых в этом сегменте, — сказал Цыганов. — Сложнее в социальной сфере, где вполне обоснованно растут доходы медиков, но стагнируют у всех остальных. Очевидны проблемы в малом и среднем предпринимательстве, у части самозанятых и представителей гаражной экономики. В этих случаях рост зарплат если и будет, то незначительный, а в ряде случаев можно ожидать и сокращения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года в РФ фиксируют рост реальных заработных плат.

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