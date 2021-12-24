Ульяновск, 24 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В новогодние праздники будет усилена работа учреждений здравоохранения Ульяновской области. Они будут работать по специальному режиму, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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С 31 декабря по 10 января в специальном режиме запланирована работа приёмных отделений, поликлиник, травматологических пунктов, стоматологии, неотложной и скорой помощи, дежурных служб больниц и минздрава. Графики работы каждого медицинского учреждения будут размещены на сайтах и на входах в больницы.

Также продолжится приём пациентов участковыми врачами и узкими специалистами, обслуживание вызовов на дому, процесс сбора материалов для ПЦР-исследований. В праздники будут работать процедурные кабинеты и отделения рентген-диагностики.

Координировать деятельность учреждений здравоохранения в новогодние каникулы будет территориальный центр медицины катастроф.

Как сообщало ИА REGNUM, что в Ульяновской области для удобства населения усиливается выездная форма работы по вакцинации от ковида, в том числе на предприятиях, в центрах активного долголетия и социальных учреждениях санаторного типа.