Москва, 24 декабря 2021, 11:11 — REGNUM Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Кремля.
Главы двух стран подтвердили общий настрой на дальнейшее развитие стратегического партнёрства России и Азербайджана.
Также Путин тепло поздравил Алиева с 60-летним юбилеем. Ранее Путин направил Алиеву
ИА REGNUM сообщало, 24 декабря президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхама Алиева.
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