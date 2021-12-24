Волгоград, , 11:42 — REGNUM Травму ноги, приведшую к ампутации, получил составитель поездов на железнодорожной станции Волгоград-2, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Поезд

ЧП произошло 20 декабря при маневровых работах — столкнулись два крайних вагона пассажирского поезда, в котором находился составитель поездов. Работнику зажало ногу, что повлекло за собой травматическую ампутацию левой голени.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда при производстве работ. Следователи назначили комплекс экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.