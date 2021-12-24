Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Сегодня, 24 декабря, в Санкт-Петербурге завершил работу международный круглый стол BCG на тему «Телемедицина: практика применения в России и международный опыт». В мероприятии приняли участие врачи, представители медицинских организаций сферы здравоохранения как федерального, так и регионального уровня, работодатели, страховые компании, а также международные эксперты.

Телемедицина Mos.ru

Более 200 представителей медицинского сообщества и работников медицинских организаций обсудили перспективы внедрения передовых практик телемедицины в России и определили 7 ключевых направлений развития индустрии.

Актуальность мероприятия продиктована запросом со стороны граждан в получении медицинской помощи путем применения телемедицины. Сегодня цифровые решения используются во многих отраслях и сферах жизни и здравоохранение не является исключением. Телемедицина может обеспечить доступ для жителей к высококвалифицированным медицинским специалистам, вне зависимости от местонахождения пациента и врача. Как отметили в ходе дискуссии участники встречи, во время COVID-19 количество новых регистраций на телемедицинской платформе MDLIVE выросло в 4 раза, а количество визитов увеличилось на 50%. Уже сегодня в России услугами телемедицины пользуется около 10% населения. При этом глобальное медсообщество едино во мнении: изменения, связанные с пандемией, дадут дополнительный импульс для развития телемедицинских технологий и цифровых сервисов в здравоохранении. Так увеличение темпов роста или хотя бы сохранения текущего уровня использования пациентами цифровых и диагностических инструментов ожидают более 88% руководителей медорганизаций, по удаленному мониторингу это 80% экспертов, по виртуальным консультациям — 75%. При этом 60% пациентов готовы пользоваться телемедициной и продолжать лечение дома, под контролем специалистов.

«Пандемия приблизила внедрение телемедицинских технологий, с февраля 2020 года мы начали активно внедрять ЕМИАС, которая позволяет оказывать консультации в формате врач-пациент. Но пока мы еще сталкиваемся со значительной частью ограничений в этой области. Мы открыли специальный консультационный центр для помощи больным. Наиболее интересны перспективы аппаратной телемедицины, ведь возможность постановки диагноза часто зависит от того массива данных, которыми располагает врач. Например, мы ввели в действие системы удаленного мониторинга артериального давления и уровня глюкозы в крови, когда врач в режиме реального времени может отслеживать состояние пациента и давать рекомендации по дальнейшему лечению. Поэтому законодательная возможность постановки диагноза и коррекция схемы лечения в формате телемедицины — вопрос очень насущный», отметил Николай Измалков, главный врач Клиник СамГМУ.

В большинстве стран отмечается рост востребованности получения медицинской помощи посредством телемедицины, а в ряде стран удаленные консультации уже приравняли к обычным очным визитам. При этом эксперты отмечают, что самый высокий шанс на цифровизацию имеют такие направления работы как интерпретация результатов анализов, через 3−5 лет они ожидают что от 53% взаимодействий в онкологии до 69% в первичной помощи будут осуществляться виртуально, а также во всем, что связано с долгосрочным наблюдением и продолжением лечения — от 48% в онкологии до 67% в первичной помощи.

Как отметил Матиас Гехдер, биотехнолог, ключевой эксперт практики Цифрового здравоохранения BCG в Берлине, Россия активно двигается по пути развития телемедицины, но стране еще предстоит решить ряд важных вопросов. «Самое первое и, я бы сказал, основополагающее — нужно обеспечить в России возможность дистанционной постановки диагноза и назначения терапии по решению врача. Во-вторых, уже в рамках онлайн-консультации врач должен иметь возможность выдавать рецепты на лекарства. В-третьих, больничные листы: сейчас в условиях пандемии особенно важно, чтобы они открывались онлайн для максимального снижения числа посещений медучреждений людьми с потенциально ослабленным иммунитетом».

В целом для реализации полного потенциала телемедицины участники дискуссии определили, что необходимо дополнить законодательство, а также осуществить ряд вспомогательных инициатив по 7 направлениям:

1.Обеспечить возможность постановки диагноза в рамках телемедицинских консультаций при первичном обращении и назначения терапии (по решению врача)

2.Обеспечить возможность назначения рецептурных (с оформлением электронного рецепта) и безрецептурных препаратов в рамках дистанционной консультации

3.Обеспечить возможность открытия и закрытия больничных листов (в электронном виде) в рамках телемедицинских консультации

4.Обеспечить возможность корректировки лечения врачом, не проводившим первичного очного приема

5.Обеспечить возможность получения телемедицинской консультации для пациентов в программу госгарантий

6.Обеспечить обязательное лицензирование поставщиков ИТ-решений с целью контроля сохранности данных

7.Обеспечить дополнительное обучение врачей

Всего в мероприятии приняли участие более 200 представителей медицинского сообщества, с докладами выступили Динара Еникеева, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, Евгений Шляхто, генеральный директор центра им. В. А. Алмазова, Георгий Лебедев, Директор Сеченовского Университета, Николай Измалков, главный врач Клиник СамГМУ, Александр Пилипчук, член Правления, Директор по цифровой трансформации ГК Медси, Оксана Качалова, заместитель генерального директора АО «Ургалуголь» Компания СУЭК, Лариса Ткаченко, директор по стратегии и развитию АО «РЖД Медицина», Бен Хорнер, врач, член Королевской коллегии хирургов Англии, Матиас Гехдер, биотехнолог, ключевой эксперт практики Цифрового здравоохранения BCG и Мартин Гилберт, Врач-педиатр, Топ-менеджер Kaiser Permanent и многие другие.