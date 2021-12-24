Омск, , 11:11 — REGNUM Ранее судимая жительница Омской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве невестки. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в региональном следственном управлении СКР.

Уголовный кодекс РФ Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

Расследование уголовного дела в отношении 65-летней женщины завершено (ст. 105 УК РФ — «Убийство»).

Женщина ранее была судима за убийство. В августе 2021 года она освободилась из мест лишения свободы и приехала погостить к 35-летнему сыну в город Омск.

По данным следствия, несколько дней пенсионерка распивала спиртное в компании родственников. Под утро 8 октября, когда сын ушёл спать, обвиняемая поссорилась с 37-летней невесткой. Пенсионерка ударила женщину ножом в шею. Ранение оказалась смертельным, омичка скончалась на месте.

Пенсионерка сама пришла в полицию и сообщила о случившемся. Она заявила, что невестка не заботилась о её сыне, тунеядствовала и злоупотребляла спиртным.

В настоящее время обвиняемая содержится под стражей, уголовное дело готовится к передаче в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске ранее судимый 61-летний мужчина подозревается в убийстве сожительницы.

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