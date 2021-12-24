Москва, 24 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Один из факторов, который сдерживает в РФ рост цен на плодоовощную продукцию, — это невысокая покупательская способность населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что в декабре цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,5%.

(сс) JerzyGorecki Овощи

«В конце года люди готовятся к праздникам, растет потребление продовольствия на фоне повышения затрат на хранение и логистику по зимним дорогам, что вполне традиционно вызывает рост цен на потребительском рынке, в том числе на плодоовощную продукцию, — сказал Цыганов. — Такие тенденции продолжают действовать в течение зимы и весны вплоть до нового урожая, а сдерживают рост цен несколько факторов: понимание невысокой покупательной способности населения, нарастание с каждым месяцем проблем с хранением, возможность импорта, в том числе из постсоветских стран Центральной Азии, которые способны нарастить поставки овощей и фруктов в Россию».

Как уточнил Цыганов, практика показывает, что дорожают самые потребляемые овощи — капуста, картофель и морковь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года подорожают практически все продукты, которые, как правило, бывают на столе во время новогодних праздников.